سفير مصر لدى نيوزيلندا يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام

قدم السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، أوراق اعتماده لدى سيندي كيرو، الحاكم العام، وذلك بمقر الحكومة النيوزيلندية في مدينة اوكلاند، خلال مراسم خاصة وفقا للعادات النيوزيلندية وتقاليد الماوري العريقة.

تضمنت المراسم قبول تحدي محاربي الماوري للتأكد من أن الضيف قد جاء بغرض السلام، ثم الترحيب بالسفير واسرته، واستعراض حرس الشرف مع رفع العلم المصري، ثم التوجه للقاء الحاكم العام.



خلال اللقاء، ألقى السفير جورج عازر، كلمة أمام الحاكم العام أشاد فيها بالعلاقات الثنائية الطيبة، وتطرق إلى مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

كما اشار إلى الأهمية الخاصة التي يمثلها العام الجاري، حيث يشهد مرور خمسين عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر ونيوزيلندا، مؤكدا على اعتزامه بذل كل الجهود لتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة.

وبعد تسليم أوراق الاعتماد الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الحاكم العام، أعربت عن اعتزازها بالعلاقات بين مصر ونيوزيلندا، وتناولت عددا من مجالات التعاون المشترك.

وطلبت نقل تحياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما اشادت بالجهود التي تبذلها مصر من أجل إحلال السلام وايجاد تسوية للازمات الاقليمية والدولية.