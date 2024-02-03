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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اندلاع حريق في مصفاة نفط بـ"فولجوجراد" الروسية إثر هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية

اندلاع حريق في مصفاة
اندلاع حريق في مصفاة نفط

أعلن حاكم مقاطعة "فولجوجراد" الروسية أندريه بوتشاروف اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط بمنطقة "كراسنوآرميسكي" في المقاطعة نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

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وقال بوتشاروف في بيان اليوم السبت "تصدت قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية هذه الليلة لهجوم بطائرة بدون طيار على أراضي منطقة فولجوجراد بمنطقتي كالاتشيفسكي وترانسكانال".. وأضاف:" نتيجة لإسقاط الطائرة بدون طيار اندلع حريق في مصفاة فولجوجراد لتكرير النفط.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة حالات الطوارئ أن الحريق وقع في منطقة "كراسنوآرميسكي"، حيث احترقت المواد النفطية على مساحة 300 متر مربع دون وقوع وفيات أو إصابات.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلجورود وفولجوجراد وروستوف المجاورة للحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أنه جرى إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.

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