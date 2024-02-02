الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، احتجاجًا على خطط لإعادة دفن رفات عسكريين من الاتحاد السوفييتي في مقبرة "تالين" العسكرية دون موافقة أقاربهم.

وحسب سبوتنيك، ذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "في 2 فبراير/شباط الجاري، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجًا على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت في مقبرة تالين العسكرية دون موافقة أقاربهم".

وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الأفعال تتعارض مع الممارسات الدولية المقبولة عمومًا والأخلاق الإنسانية، والتي فقدتها تالين منذ فترة طويلة".

 

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".

مواد متعلقة

صور فضائية ترصد ما تفعله إسرائيل في غزة

رفض انسحاب حزب الله من الحدود مع إسرائيل.. الخارجية اللبنانية: نريد حلًا كاملًا

محكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها في دعوى أوكرانية تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية

بسبب غزة.. فلسطينيون أميركيون يرفضون دعوة للقاء بلينكن

ترودو مندداً بهجوم على مسجد: لا مكان للإسلاموفوبيا في كندا

السجن 40 عاماً لمُنفذ أكبر عملية تسريب للبيانات بتاريخ سي آي إيه

الجيش السوري: إسرائيل استهدفت جنوب دمشق

إيران تقترح على روسيا إلغاء تأشيرات دخول العلماء بين البلدين
الجريدة الورقية