عاجل
عاجل.. التحالف الأمريكي البريطاني يشن 4 غارات على منطقة الجر باليمن مصدر مقرب من فيتوريا يكشف للوفد كواليس اجتماعه مع اتحاد الكرة..مفاجأة
الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيًا

نظام بصري لأنظمة
نظام بصري لأنظمة التوجيه

طورت روسيا نظامًا بصريًا لأنظمة التوجيه، لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيًا.

وقال مكتب التصميم الشيشاني الذي طور المنتج الجديد: "هناك اتفاق مع أحد مطوري أنظمة التوجيه الروسية لاستخدام منتجنا لإنشاء منصات روبوتية قتالية".

يمكن للنظام اكتشاف وهج أجهزة التصوير الحراري للعدو تلقائيًا ومن ثم إطلاق النار عليها. على عكس البصريات النشطة، التي تعمل في وضع الأشعة تحت الحمراء، فإن أجهزة التصوير الحراري لا ينبعث منها أي شيء. وبالتالي، فإنها تعمل في الوضع السلبي، ويكون زجاجها متوهج. لقد تعلم مبتكرو نظام التوجيه الجديد كيفية التعرف على هذه التوهجات. بعد اكتشاف الوهج، يوجه النظام السلاح نحو الهدف المكتشف ويفتح النار.

وأوضح المطورون أن النظام يتفاعل مع الحركة والوهج فقط في قطاع محدد مسبقًا.

مواد متعلقة

بدون جيم 10 خطوات لخسارة الوزن بشكل طبيعي

روسيا: إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد

التعرض للغاز يزيد من خطر السكته الدماغية دراسة توضح

وزراء إسرائيليون: يصعب الموافقة على هدنة‏ أكثر من شهر وإطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى

"كأنه غزو فضائي" سحب ثقوب السقوط تظهر فوق جزيرة في المكسيك.. فيديو

صور فضائية ترصد ما تفعله إسرائيل في غزة

رفض انسحاب حزب الله من الحدود مع إسرائيل.. الخارجية اللبنانية: نريد حلًا كاملًا

محكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها في دعوى أوكرانية تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية
الجريدة الورقية