أسرار وخفايا عن أسعار الذهب يكشفها سكرتير الشعبة السابق اليوم الجمعة

يعيش سوق الذهب منذ أكثر من عامين تقريبًا، حالة من الارتباكات والنكبات التي أدت إلى عدم استقرار سعر المعدن الاأصفر بالأسواق المصرية، بل شهد هذا المعدن النفيث حالة من اللاوعي بالأسواق منذ اندلاع الحروب في المنطقة لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية وعدم ضبط سعر الدولار بالسوق السوداء، فكان من المعتاد أن تقتنيه الإناث في المحافل كـ مظهر من مظاهر الزينة، ويعد أيضًا من الهداية الأولية التي تقتنيها العروس وقت زفافها.

وفي تصريح خاص "لبوابة الوفد الإلكترونية" قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن أول أسباب عدم انضبات أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المصرية يرجع إلى تاثير الدولار في السوق الموازي على القيمة السعرية للذهب.

وأضاف نجيب، أن سعر العملة الخضراء $ في السوق الموازية مرتبط ارتباط وثيق بسعر الأوقية الخام، مضيفاً إلى أن سعر الدولار بالسوق السوداء هو المتحكم الأساسي بحجم العرض والطلب على أسعار الذهب، موضحًا إذا انخفض سعر الدولار انخفض الذهب وإذا ارتفع قفز معه سعر جرام الذهب.

ونصح سكرتير شعبة الذهب السابق، بسرعة شراء الذهب لمن يمتلكون سيولة مالية هذه الأيام قبل أن ترتفع قيمته السعرية بأكثر من هذا.

محتكري سوق الذهب في مصر

واستكمل حديثه، أن مصر بها عدد كبير جدًا من المناجم التي تنتج أطنان من الجرامات الخام لها ومن الطبيعي أن تكون بها اكتفاء ذاتي ويكون الذهب أرخص من هذه الأرقام التي نراها، موضحا أن هذه المناجم تسيطر سيطرة كبيرة على الذهب ويحتكرون كنوز مصر بشكل ملفت.

وأكد نادي نجيب، أن الشركات الأجنبية ترسل الذهب الخام أو الحجارة التي تحتاج إلى تنقية الذهب منها للخارج، مؤكدا على إرسالها لمصر مرة أخرى بعد تنقيتها وتشكيلها إلى سبائك ذهب ومن هنا تكمن المشكلة سعر الذهب وارتباطة بالسوق السوداء للدولار.

مشكلة تضخم اسعار الذهب في مصر

وأشار نجيب، إلى أن التضخم في أسعار سوق الذهب هذه الأيام، وما تشهده الأسواق من توتر وعدم اللاوعي في انضبات أسعار الذهب مما أدت إلى تفاقمها واستشراءها بشكل ملفت وغير طبيعي حتى وصل العيار الاكثر تداولا في مصر الـ 21 إلى 4005 جنيهات مصرية، هي ارتباط سعر الذهب بالسوق السوداء للدولار، مشيرًا إلى أنه عند إرسال سبائك الذهب بعد تنقيتها من الخارج يتم شرائها من نفس المستثمرين بأسعار الدولار بالسوق الموازية، وهذا ما يؤدي بشكل كبير إلى ارتفاع أسعارها.

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وتستعرض الوفد أسعار الذهب اليوم الجمعة

سبائك ذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة

4639 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

4005 جنيهات

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة

3471 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

32400 جنيه

سعر الذهب العالمي

عيار 21 الآن.. سعر الذهب في الصاغة اليوم 2 فبراير 2024 وتوقعات الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزي

وعالميًا، حافظ سعر الذهب على آخر ارتفاع سجله، فبحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2053.89 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولار.

قرار اجتماع البنك المركزي المصري

كان اجتماع البنك المركزي المصري، أمس، أسفر عن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.