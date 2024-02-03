متحدث الزمالك يكشف مصير معتمد جمال وأحمد مجدي

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن هناك جلسة بين حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة مع الثنائي معتمد جمال وأحمد مجدي لحسم مصيرهما.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا، المذاع على قناة الزمالك: "مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بالثنائي معتمد جمال وأحمد مجدي ومع عودة كابتن حسين لبيب من قطر سيعقد معهما جلسة".

وأضاف: "من وجهة نظري المهمة تمت بنجاح في فترة الانتقالات الشتوية وإبرام تعاقدات مميزة".

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.