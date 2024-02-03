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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميا.. أحمد الشيخ يدعم صفوف الإسماعيلي

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

نجح مسئولو نادي الإسماعيلي في اتمام التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الأهلي ومصر المقاصة السابق أحمد الشيخ، في صفقة انتقال حر، بداية من يناير الجاري، بعد ترحيب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

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وعبر الشيخ عن سعادته بالانضمام لقلعة الدراويش، مؤكدا أن الإسماعيلي أحد أكبر الأندية في مصر ويتمتع بجماهيرية عريضة في الوطن العربي.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي: "سنقاتل لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار".

وتابع: "جماهير الإسماعيلي تضرب دائما أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم".

وأتم: "سنعمل على تحقيق نتائج إيجابية في قادم المباريات من أجل استعادة توازن الفريق وتحقيق أهداف الجهاز الفني والجماهير".

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