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السبت 03 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهات نارية لريال مدريد في شهر فبراير

ريال مدريد
ريال مدريد

يبدو أن شهر فبراير الجاري سيكون عصيبًا على ريال مدريد وجماهيره، حيث ستكون هناك مواجهات قوية ومثيرة خلاله للفريق الملكي سواء على صعيد الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

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فيريرا يوجه رسالة خاصة لمدرب الزمالك الجديد

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر نوفمبر

يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، في الجولة ال23 من الدوري الإسباني، الأحد النقبل 4 فبراير 2024، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.
فيما سيلعب ريال مدريد أمام جيرونا، في الجولة ال 24 من الدوري الإسباني، السبت 10 فبراير 2024، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.
ويخرج الريال لمواجهة لايبزيج في ألمانيا، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 13 فبراير 2024، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.
بيننا سيلعب أمام رايو فاييكانو على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، الأحد 18 فبراير 2024، 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.
ويستضيف ريال مدريد نظيىه إشبيلية، على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، الأحد 25 فبراير 2024، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

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