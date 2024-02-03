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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحدد منطقة انخفضت درجة حرارتها لسالب 3.. فيديو

تتعرض البلاد لموجة
تتعرض البلاد لموجة برد شديدة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تراجع كبير في درجات الحرارة وسقوط الأمطار المتفاوتة على معظم محافظات الجمهورية بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

وأضافت  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك تحسن تدريجي وطفيف في ارتفاع قيم درجات الحرارة بداية من اليوم السبت، ولكن ويشعر بها المواطنين يوم الاثنين، موضحة أن حالة طقس الأسبوع القادم مستقر ولكن فترات الليل تشهد برودة شديدة.

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الأرصاد الجوية تحذر من سقوط الأمطار.. “تمتد إلى المحافظات الداخلية”

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موعد انتهاء التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف

ونوهت إلى أن الشبورة المائية ستعود مرة أخرى خلال وفترات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الثلوج تساقطت على جبال موسى وسانت كاترين مع وصول درجات الحرارة إلى سالب 3.

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