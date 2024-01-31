الأرصاد الجوية تحذر من سقوط الأمطار.. “تمتد إلى المحافظات الداخلية”

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية مستمرة منذ أمس وحتى الجمعة المقبل، حيث إنه من المتوقع أن تستقر حالة الطقس بداية من يوم السبت المقبلة، مؤكدة أن درجة الحرارة العظمى تسجل 16 درجة اليوم و15 درجة غدًا.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وأضافت "غانم"، خلال مداخلتها على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات الموجودة بمحافظة بوسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة استمرار سرعة نشاط الرياح، كما أنها حذرت من تأثير الرياح على ملاحة البحر التوسط مع ارتفاع الأمواج سيتجاوز 3.5 متر.

وحذرت عضو الأرصاد الجوية، من هطول أمطار بكميات كبيرة وتكون غزيرة على المحافظات الساحلية خاصة في مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، لأن هناك استمرار لسقوطها بشكل كبير من بداية الأسبوع وحتى نهايته ما بين المتوسط والغزير والرعدي.

وتابعت: "أمطار اليوم ستمدد إلى المحافظات الداخلية وليست فقط المحافظات الساحلية"، موضحة أنه خلال فترة الليل ستصل الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ما بين الخفيف إلى المتوسط، ناصحة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة.