الجمعة 02 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يعلن موعد عودة بنزيما للتدريبات الجماعية

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أعلن نادي الاتحاد السعودي عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة في تدريبان الفريق الجماعية بداية من يوم الاثنين المقبل، في إطار تحضيراته للعودة للمشاركة في المباريات.

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اتحاد جدة يستقر على بقاء بنزيما

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تشيلسي يستهدف بنزيما في الميركاتو

وأكدت مصادر سعودية اليوم أنه تأكد غيابه النجم الفرنسي الدول عن مباراة الاتحاد المقبلة ضد الفيصلي والمقررة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي يوم الأحد المقبل في إطار مواجهات دور الـ8 من كأس الملك.

وفي سياق متصل تم تقديم موعد انطلاق تدريب الاتحاد غداً ليقام عصراً، وذلك لسفر اللاعبين مساءً إلى “ الرياض “ لمواجهة فريق الفيصلي الأحد المقبل في دور ربع النهائي من كأس الملك في ملعب الملز.

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