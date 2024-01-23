تشيلسي يستهدف بنزيما في الميركاتو

يبدو أن قصة الدولي الفرنسي كريم بنزيما وناديه اتحاد جدة قاربت على النهاية، حيث طلب اللاعب من إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي يضع الدولي الفرنسي كخيار أول لتدعيم هجومه خلال الميركاتو الشتوي، بعد المعاناة التي يجدها الخط الأمامي للبلوز خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي يضع بنزيما كخيار أول لحل أزمة الهجوم للبلوز خلال الفترة المقبلة.

بينما أكدت وكالة الأنبار الفرنسية، أن بنزيما يتمسك بفكرة الرحيل عن صفوف اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في العودة مرة أخري للدوريات الأوربية.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن بنزيما رفض محاولات إدارة العميد بالرحيل لنادي سعودي أخر، حيث يرغب في اللعب في السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن بنزيما انضم لصفوف اتحاد جدة السعودي قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعدما فسخ تعاقده مع النادي الملكي، لينتقل لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.