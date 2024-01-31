اتحاد جدة يستقر على بقاء بنزيما

استقر نادي اتحاد جدة السعودي على بقاء الفرنسي كريم بنزيما في الصفوف خلال فعاليات الموسم الجاري بعد إنهاء العلاقة المتوترة التي شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.

وفي هذا الصدد أكد مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق السعودي على تمسك الاتحاد بالجهود الفنية للاعب صاحب 36 عاما على أن يخوض برنامجا تاهيليا مكثفا الفترة الحالية تمهيدا لعودته مجددا.

وتعود آخر مواجهة شارك خلالها اللاعب الفرنسي مع فريق اتحاد جدة لتاريخ 26 من شهر ديسمبر الماضي أمام النصر السعودي في لقاء الجوله 17 من مسابقه دوري روشن وانتهت الفعاليات بتفوق أبناء رونالدو على بنزيما بخماسية مقابل هدفين.

على صعيد المنتخب السعودي غادر الأخضر منافسات كأس الأمم الأسيوية أمس الثلاثاء عقب خسارته بركلات الترجيح أمام نظيره الكوري الجنوبي برباعية الهدفين في لقاء انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

السعودية تودع أمم آسيا..

وعلى الرغم من تقدم المنتخب السعودي مع الدقائق الأولى لانطلاق شوط المواجهة الثاني إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي بفعل الضغط المكثف نجح في معادلة النتيجة عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للشوط ذاته.