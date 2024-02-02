غدا.. قافلة طبية مجانية بقرية المقراني في الفيوم

أنهت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، اليوم الجمعة كافة الاستعدادات لتنظيم قافلة طبية مجانية، ضمن القوافل التي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزاره الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية من خلال قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويتم تنفيذ القافلة الطبية تحت اشراف الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبرئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام إدارة القوافل الطبية بالفيوم، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز يوسف الصديق، وذلك بمدرسة الشهيد محمود عبدالحميد صادق الإبتدائية بقرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 3، 4 فبراير.

ندوات إرشادية لتوعية السيدات ضمن فعاليات القافلة الطبية بالفيوم ..

وأكد الدكتور أحمد اللباد، أن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية واجراء التحاليل والآشعة والعلاج مجانا لكافة المترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات للتثقيف الصحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأضاف أن القافلة سوف تشمل عدد من التخصصات الطبية، ومنها عيادات الجراحة والباطنة والعظام والنساء والأسنان، وعياده للأطفال وتنظيم الأسرة و الرمد والجلديه، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية وارتداء الاطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتاً إلى حرص المديرية علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.