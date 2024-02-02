انتقلت نيابة المرج لمعاينة موقع حادث نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج، أسفرت عن مصرع بائع خضراوات برش خرطوش بسبب الخلاف على مكان البيع.

خلاف علي مكان البيع ..معاينة موقع حادث مشاجرة الأسلحة النارية في المرج

وتواصل الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتبين من مناظرة النيابة للجثة ان بها إصابات رش خرطوش وجروح

واستمعت النيابة لأقوال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجني عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المرج ، بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة بائع خضراوات بها إصابات رش خرطوش وجروح

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بائعين خضراوات، وبحوزتهما فرد خرطوش و وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة بالأسلحة الناري ة

وتباشر نيابة المرج ، الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة سائق ووالدته بسبب الخلاف على ركن توك توك بـالمرج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

و تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم وبالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك"خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.