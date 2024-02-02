معرض الكتاب.. "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي جديد "الذخائر"

معرض الكتاب .. صدر حديثا عن سلسلة "الذخائر" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" لتقي الدين المقريزي، دراسة وتحقيق د. عطا أبو رية، د. عبد المعطي سمسم، وذلك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

جاء بغلاف الكتاب: حج المقريزي مرات كثيرة وجاور عدة مرات، وأخذ العلم عن عدد من شيوخ مكة، ودرس بالحرم الشريف لكثير من علمائها، وأخذ في جمع مادة هذا الكتيب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام".

وتعد رسالة المقريزي المخطوطةُ في أخبار الحبشة المصدر الوحيد الذي أرَّخ للفترة التاريخية لقيام ممالك الطراز الإسلامي، واستقى أخبارها من حجَّاج تلك الممالك في الحجاز. ولكنه لم ينسقها ولم يخرجها في شكل رسالة إلا بعد عودته إلى مصر، حيث تم نضجه الفكري واتسعت قراءاته وعمقت معرفته.

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

كانت الهيئة قد أصدرت خلال اليومين الماضيين في سلسلة الذخائر كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وطبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ تحقيق وتعليق طه الحاجري، حيث تقدم الهيئة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

إنجازات الدولة المصرية في لقاء لقصور الثقافة بالمنيا

من ناحية أخرى، نظم قصر ثقافة المنيا لقاء بعنوان "إنجازات الدولة خلال السنوات الأخيرة" بمديرية الشباب والرياضة، ضمن الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

استهل اللقاء د. مندي عكاشة مدير عام الشباب والرياضة، بحديث عن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة وجعلتها تستعيد مكانتها على المشهد الدولي، كما تحدث عن المشروعات التنموية بمحافظة المنيا التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، ومنها المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

وأضاف "عكاشة" أن المحافظة شهدت عدة مشروعات من أهمها تطوير مراكز شباب، وإقامة العديد من الملتقيات التوظيفية، هذا بالإضافة إلى الورش التدريبية في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتي استفاد منها ما يقرب من نصف مليون شاب وفتاة.

