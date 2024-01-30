معرض الكتاب .. ورش حكي وتصميمات بالطين الأسواني ضمن فعاليات قصور الثقافة لأطفال

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، اليوم الثلاثاء عددا من الورش الفنية والثقافية للأطفال قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بورشة الفنية حكي بعنوان "السياحة في مصر" تحدثت خلالها شيرين عبد المولى مع الأطفال عن مفهوم السياحة، وأهم معالم مصر السياحية، وأنواع السياحة ومنها الترفيهية، مقدمة نبذة مختصرة عن رياضة الغطس، تلاها ورشة فنية باستخدام الكانسون الملون تدريب سهام محمد. كما نفذت أميرة أبو الحجاج ورشة عمل تصميمات مختلفة بالكانسون والفوم جليتر وخامات معاد تدويرها.

من ناحية أخرى نفذت سارة علي ورشة لتعليم التلوين على منتجات بلاستيكية، قام خلالها الأطفال برسم سيارات و أسماك وأشكال أخرى متنوعة.

وجاء الختام مع ورشة "الخزاف الصغير" تم خلالها تصميم مجموعة من الأواني بالطين الأسواني تدريب أميرة سعد.

تقدم الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

قصور الثقافة تصدر "الألفاظ الكتابية" ضمن سلسلة "الذخائر" بمعرض الكتاب

من ناحية أخرى، صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وذلك ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "الذخائر"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

الكتاب يبحث في ألفاظ العربية، وأساليبها، ويعد ذخيرة لغوية في الترادف والتشبيهات، وفنون القول، وهو كتاب أدب، وإنشاء ولغة وأمثال، ومعجم موضوعي يسهل عملية الإنشاء الكتابي البليغ في اختيار المفردات والتعابير في الموضوعات التي يكتب فيها.

يقول مؤلفه: "جمعت في كتابي هذا لجميع الطبقات أجناسا من ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة، السليمة من التقعير، المحمولة على الاستعارة والتلويح، على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة دون مذاهب المتشدقين والمتفاصحين من المتأدبين والمؤدبين المتكلفين البعيدة المرام على قربها من الأفهام، في كل فن من فنون المخاطبات، ملتقطة من كتب الرسائل، وأفواه الرجال، ومصنفات العلماء، فليست لفظة منها إلا وهي تنوب عن أختها في موضعها في المكاتبة، أو تقوم مقامها في المجاورة إما بمشاكلة أو بمجانسة أو بمجاورة، فإذا عرفها العارف بها، وبأماكنها التي توضع فيها، كانت له مادة قوية وعونا وظهيرا".

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.