معرض الكتاب .. هيئة قصور الثقافة تستعيد سليمان العطار ومحمود علي مكي

معرض الكتاب .. استعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اثنين من رموز الفكر والنقد في مصر، هما العالم الراحل د. محمود علي مكي، الذي يعد من أوائل المتخصصين في الدراسات الأندلسية والإسبانية، والمترجم الراحل د. سليمان العطار، أحد أبرز من ترجم الكثير من الأعمال من الأدب الإسباني إلى العربية.

تأتي هذه الاستعادة من خلال نشر ترجمة "العطار" لرائعة ماركيز "مائة عام من العزلة"، التي راجعها د. محمود علي مكي. وقد نشرت هذه الترجمة في سلسلة آفاق عالمية، التى يرأس تحريرها د. أنور ابراهيم.

ومما جاء بغلاف الرواية: "كانوا غجرا جديدا، رجال ونساء شبان لا يعرفون إلا لغتهم الأصلية: نماذج حلوة، بجلد زيتي، وأياد ذكية، زرعت رقصاتهم وموسيقاهم شوارع القرية ببهجة صاخبة، وببغاواتهم المزركشة بكل الألوان مضوا يرتلون حكايات شعرية إيطالية، والدجاجة التي تضع مائة بيضة ذهب على صوت الضجيج، والقرد الأستاذ الذي يتكهن بما تفكرون، والماكينة متعددة الأعمال: تصنع الأزرار وفي نفس الوقت تزيل الحمى وجهاز نسيان الذكريات الحزينة، ومرهم تضييع الوقت، وألف اختراع أكثر من اختراعات بهذا القدر من العبقرية".

وتقدم هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركة مميزة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 ضمن برنامج وزارة الثقافة، حيث أصدرت مجموعة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها في المعرض، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة، وتشهد إقبالا كبيرا من جمهور المعرض.