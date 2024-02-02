فيديو.. ملخص ما قدمه منتخب الاردن أمام طاجيكستان بأمم آسيا

نجح منتخب الأردن فى قطع تذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف اليوم، على طاجيكستان في دور ربع النهائي لكأس آسيا في قطر.

أحداث اللقاء..

وجاء هدف منتخب الأردن في الدقيقة 66، بشكل عكسي عن طريق وحدت حنونوف مدافع منتخب طاجيكستان، بعد ضربة رأسية من عبد الله نصيب مدافع منتخب الأردن.

وأعلن المغربي الحسين عموتا مدرب الأردن تشكيل النشامى لمواجهة طاجيكستان في دور ربع النهائي لكأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

ملخص ما قدمه منتخب الاردن..فيديو



ولعب الاردن بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، احسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: رجائي عايد، نور الروابدة، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

وجاء تشكيل منتخب طاجيكستان على النحو التالي:

حراسة المرمى: رستم بتيموف

خط الدفاع: مانوشير سافروف، فاهادات هانونوف، زوير دزهورابوف، أكثم نزاروف.

خط الوسط: أليشر شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف، شيرفوني مابتشويف، إهشون باتشامبي.

خط الهجوم: شاهروم سامييف، أليشر دزهاليلوف.

وينتظر منتخب الأردن في دور نصف نهائي كأس آسيا الفائز من مباراة كوريا الجنوبية و أستراليا التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

على الجانب الآخر، يلعب منتخب قطر أمام أوزبكستان، واليابان ضد إيران غدا السبت في دور ربع نهائي كأس آسيا، ويلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الآخر المتأهل من المباراة الثانية في نصف النهائي.

ويحمل منتخب قطر لقب البطولة المتوج بها في النسخة الأخيرة على حساب نظيره الياباني بعد الفوز عليه في المباراة النهائية.