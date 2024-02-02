بوتين: أسلحتنا الحديثة تتفوق على ما يمتلكه حلف الناتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أسلحة بلاده الحديثة تتفوق على ما يمتلكه حلف الناتو، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن رعاة النظام الأوكراني يدفعونه لمواصلة الصراع.

وشدد على أن هناك طلبات كبيرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير"، مؤكدا أنه خلال العام الماضي صدرت معدات عسكرية بمليارات الدولارات.

القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك وتدحر 290 عسكريًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها، وصدت هجومين شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، ودحرت 290 عسكريًا أوكرانيا.

وحسب سبوتنيك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، أنه " "في اتجاه دونيتسك، اسيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا في القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الثاني والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "114" في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الوزارة، تم صد هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء "81" المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت وزارة الدفاع أن "العدو فقد ما يصل إلى 290 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و17 مركبة، وتم إصابة وتدمير مركبة قتالية من طراز “غراد” "إم إل آر أس" وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية".