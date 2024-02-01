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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يفضح الجاني الحقيقي وراء إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن التحقيق الأولي أكد على نحو قاطع أن الطائرة أسقطت بصواريخ "باتريوت" الأمريكية.


وأعلن  رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" الروسية إيغور كوروتشينكو، أن استخدام صواريخ "باتريوت" ضد طائرة الأسرى لم يتم من باب الصدفة، حيث أن هذه الصواريخ تتطلب نشرا مسبقا، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الاستخباراتية التي نقلها الغرب لكييف.


وتابع: "هذا ما جعل من الممكن تنفيذ العمل الإرهابي في مكانه المحدد، بعملية تم التخطيط لها مسبقا".


وأسقطت القوات الأوكرانية في 24 يناير طائرة نقل عسكري روسية "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين.
 

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