الهلال الأحمر: مرضى الكلى في غزة دخلوا مرحلة الخطر لتعذر نقلهم للمستشفيات

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، دخول مرضى الكلى في قطاع غزة مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار إلى استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لنا في خان يونس.

وأوضح، أن عددًا من الإصابات بين صفوف النازحين جراء سقوط السقف عليهم بسبب استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل.

علاوة على ذلك، فقد ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك نقصًا حادًا في مخزون الوقود بمستشفى الأمل واقتراب الأكسجين من النفاذ مرة أخرى وشح شديد في الطعام .

100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة في غزة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.

وأضافت أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل، موضحة أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، موضحةً: "ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة".