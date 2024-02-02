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الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الصحة العالمية: أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

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عبد الغفار يهنئ "نعمة عابد" الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية بمصر

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مدير الصحة العالمية: أوضاع غزة "جحيمية"

سوء تغذية في قطاع غزة 

وأكدت المنظمة، أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، موضحةً: "ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة". 

100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة

وأوضحت، أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.

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