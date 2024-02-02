أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة بالأسواق المحلية.. طن الذرة المكرر بـ80 ألفا

أسعار زيت الطعام.. شهدت أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية وسوق الجملة، استقرارًا، وخيم الهدوء الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات اليومية.

وفي سياق متصل، يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 60,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 80,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 79,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا ثباتًا، مسجلًا 82,000 جنيه للطن، وذلك عقب الأرتفاع أمس، بمقدار 3000 جنيه.

زيت الأولين

ولم تتغير القيمة الشرائية، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 81,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

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