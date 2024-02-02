100 دراجة هوائية لابناء جنوب سيناء لتقليل التلوث البيئي

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شروط توزيع عدد 100 دراجة مرحلة ثانية قامت المحافظة بشرائها بمبلغ 450 الف جنيه لتوزيعها علي العاملين بالمحافظة بالتقسيط في اطار تقليل التلوث والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ علي البيئة، واستخدامها كوسيلة نقل نظيف.

خلال الجلسة قام مدير إدارة البيئة بالمحافظة بعرض ما تم اتخاذه من قرارات خلال انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ التي عقدت بمقر وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور هانى سويلم وبحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، والتي تم خلالها الموافقة علي الطلبات المقدمة من محافظة جنوب سيناء في هذا الشأن وهي توفيق أوضاع برج محمول تابع للشركة المصرية للاتصالات، وتوفيق أوضاع فندق بكامل مشتملاته وتوفيق أوضاع ممشي عائم وآخر ثابت بشرم الشيخ، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وطالب محافظ جنوب سيناء سرعة البدء في تنفيذ المسجد والكنيسة بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، خاصة بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2024م.