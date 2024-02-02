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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لابورتا يشن هجوم عنيف على ريال مدريد

لابورتا
لابورتا

شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني هجوما ضد غريمه ريال مدريد بشأن تقنية الفيديو "فار" مضيفا أن الملكي استفاد كثيرا منها.

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قال لابورتا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية أن نادي ريال مدريد هو واحد من الأندية الأكثر إستفادة من تقنية الفيديو "VAR".

وواصل رئيس برشلونة حديثه أنه ما تقوم به قناة ريال مدريد غير أخلاقي أبداً، مضيفا أن القاضي أعلن تمديد التحقيق معنا بطلب من ريال مدريد كمتضرر من القضية، ومنذ سنة ليس هناك دلائل.

ما حدث في مباراة ألميريا:

وواصل لابورتا أن ما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا عار والجميع رأى ذلك. ثم يقولون مجدداً أن الحكام يساعدوننا لافتا إلى أن ما يفعله نادي ريال مدريد عار.

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الجريدة الورقية