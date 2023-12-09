لابورتا يعلق على انضمام النجوم العالميين للدوري السعودي

علق خوان لابوراتا، رئيس برشلونة الإسباني على المنافسة في الدوري السعودي بعد انضمام لاعبين على مستوى عالي للمسابقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد لابورتا في تصريحات لجريدة " الشرق الأوسط" السعودية، أن هناك استثمار قوي في الدوري السعودي، حيث أن القائمين عليها يبلون بلاءًا جيدًا.

تصريحات خوان لابورتا

تحدث خوان لابورتا عن المنافسة في الدوري السعودي: "القائمن على الدوري السعودي يبلون بلاءً جيدًا، كما أنهم يستثمرون جيدًا في كرة القدم وهي الرياضة الأكثر شعبية في العالم".

وتابع: "أظن بأنهم يروجون لبلادهم بطريقة رائعة، كما أن منتخبهم كان جيدًا في كأس العالم".

وأضاف لابورتا تصريحاته: "في الحقيقة لدي أصدقاء من السعودية وهم فخورون جداً، وذلك بسبب أنهم كانوا الوحيدين الذين نجحوا في إسقاط بطل كأس العالم منتخب الأرجنتين، كما أنهم قاموا بعمل مميز، ولديهم لاعبين أقوياء وموهوبون".

وأردف: "أنا هنا لست بموقع تقديم النصيحة، حيث أن في السعودية يعرفون كيف يحسنون البطولة أفضل، بجانب ضم اللاعبين، لابد من البحث عن فرص تعاون مع أندية إسبانيا، ونحن على أستعداد من ذلك".

وأكمل: "أرى مباريات في الدوري السعودي، وذلك بسبب أن هناك لاعبين أتابعهم، ونحن في أوروبا مهتمون بذلك، وكما تحدثت من قبل نحن مستعدون لتقديم خبراتنا وأسلوبنا الحقيقي في لعب كرة القدم من أجل المساعدة في تطوير الكرة بالسعودية".

بينما علق على قدرة برشلونة على التتويج ببطولة الدوري الإسباني، حيث قال: "لدي ثقة في قدرة البارسا على الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وذلك بعد عودة المصابين في الفترة الأخيرة، لذلك لدينا الفرصة في ذلك، ومقتنع تمامًا بأننا قادرون على ذلك".