خارجية فلسطين: بناء الوحدات الاستيطانية بالضفة يعيق حل الدولتين

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها لبناء الوحدات الاستيطانية بالضفة، مطالبة بضغط دولي وأمريكي حقيقي على نتنياهو لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الخارجية، أن دعوة وزير المالية الصهيوني سموتريتش، لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة تقوض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية، رغم استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأضافت أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.

وأوضحت أن بايدن يدرس توقيع أمر يقضي بفرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين المسؤولين عن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

عقوبات أمريكية على المستوطنين

وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي بهذا الصدد، نشره البيت الأبيض يوم الخميس، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد "الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".