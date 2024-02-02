وزير المالية الإسرائيلي متحديا بايدن: سنبني 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، بتعهد وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، بمُواصلة وتعزيز الاستيطان، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس معاقبة مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسائل إعلام عبرية

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية، رغم استمرار الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن بايدن يدرس توقيع أمر يقضي بفرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين المسؤولين عن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الحملة الأمريكية ضد ما يسمى عنف المستوطنين

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن سموتريش، قوله: "إن الحملة الأمريكية ضد ما يسمى عنف المستوطنين، كذبة مُعادية للسامية، ينشرها أعداء إسرائيل؛ بهدف تشويه سمعة المستوطنين الرواد، والمشروع الاستيطاني والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بكاملها".

واعتبر أنه "من العار أن تتعاون حكومة بايدن مع هذا، في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمنًا غاليًا من دماء خيرة أبنائهم في الحرب على غزة"، وفي تحدٍ لبايدن، قال سموتريش، إنه "ماضٍ دون خوف لتعزيز الاستيطان اليهودي بجميع أنحاء إسرائيل، وإذا كان الثمن عقوبات أمريكية على فليكن".

وفي وقتٍ سابقٍ يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا جديدًا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.