الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فقرات فنية متنوعة وتقسيمة في مران الأهلي

الأهلي
الأهلي

تابع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ اللاعبين لفقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في ضوء الاستعداد للمباريات المقبلة.

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كولر يجتمع بالطاقم المعاون في مران الأهلي اليوم

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بديل الشناوي يثير غضب كولر والخطيب يتدخل

واجتمع كولر مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

خاض الأحمر معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

الأهلي يستعد بقوة لشباب بلوزداد 

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.‏

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رضا سليم يشارك في مران الأهلي الجماعي

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