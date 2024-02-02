بديل الشناوي يثير غضب كولر والخطيب يتدخل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يشعر بحالة من الغضب الشديد بعد التراجع عن صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر في الساعات الماضية وعدم التعاقد مع بديل محمد الشناوي حتى الآن.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كولر أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بغضبه الشديد ورفضه التراجع عن صفقة محمد أبو جبل بسبب عدم مشاوراته في الأمر فنياً خاصة أن الأسماء انحصرت في محمد بسام ومحمد أبو جبل ".

وتابع:" تدخل محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء ببعض الاتصالات في الساعات الماضية من أجل حسم صفقة محمد بسام مع إدارة فريق سيراميكا كليوباترا واحتواء غضب مارسيل كولر".