الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيدان: صلاح محسن رد على الأهلي

صلاح محسن
صلاح محسن

تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان،  عن فوز المصري البورسعيدي الكبير على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، والتأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية.

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كواليس اتفاق الأهلي والمصري في صفقة صلاح محسن

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تفاصيل إنضمام صلاح محسن إلى المصري البورسعيدي

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زيدان: صلاح محسن رد على الأهلي

أضاف زيدان خلال تصريحاته  على «قناة الشمس»، إن المصري بقيادة علي ماهر، قدم مباراة أكثر من رائعة أمام بيراميدز، وأطاح به من بطولة كأس رابطة الأندية.

وتابع، أن الفريق البورسعيدي «مسك بيراميدز غسيل ومكوة»، ولا أدري لماذا إدارة الفريق السماوي متمسكة بالبرتغالي باتشيكو، رغم كل الإخفاقات الأخيرة.

وواصل، المدرب علي ماهر استطاع أن يوظف صلاح محسن بطريقة صحيحة، جعلته يسجل في أولى مبارياته، ليرد على كل جماهير الأهلي.

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