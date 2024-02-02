زيدان: صلاح محسن رد على الأهلي

تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن فوز المصري البورسعيدي الكبير على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، والتأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية.

أضاف زيدان خلال تصريحاته على «قناة الشمس»، إن المصري بقيادة علي ماهر، قدم مباراة أكثر من رائعة أمام بيراميدز، وأطاح به من بطولة كأس رابطة الأندية.

وتابع، أن الفريق البورسعيدي «مسك بيراميدز غسيل ومكوة»، ولا أدري لماذا إدارة الفريق السماوي متمسكة بالبرتغالي باتشيكو، رغم كل الإخفاقات الأخيرة.

وواصل، المدرب علي ماهر استطاع أن يوظف صلاح محسن بطريقة صحيحة، جعلته يسجل في أولى مبارياته، ليرد على كل جماهير الأهلي.