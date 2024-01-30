الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل إنضمام صلاح محسن إلى المصري البورسعيدي

صلاح محسن
صلاح محسن

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، فسخ عقده بالتراضي بعدما دفع ما يقرب من 7 أو 8 ملايين جنيه حصل عليهم من المصري البورسعيدي فريقه الجديد.

إقرأ أيضًا..

txt

خاص الوفد.. المصري يعلن التعاقد مع صلاح محسن

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العلاقات بين الأهلي والمصري متوترة، وبالتالي لا يوجد أي تعامل وفي نفس الوقت رحل اللاعب باستغناء موجه إلى الفريق البورسعيدي، لعدم انتقاله إلى الزمالك مجانًا".

وفي سياق متصل أعلن الأهلي في بيان رسمي :" في ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة".

 

مواد متعلقة

رسمياً.. الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر زوجة صلاح محسن

بلاغ لوزير الداخلية ضد زوجة صلاح محسن بسبب الصور الفاضحة

صلاح محسن يصدر بيانا لتوضيح أزمة التسريبات

صلاح محسن يخرج عن صمته بعد أزمة التسريبات: حسبي الله ونعم الوكيل

سيراميكا كليوباترا يكشف موقفه من التعاقد مع صلاح محسن

المقاولون العرب ينعي شقيق محسن صلاح

صلاح محسن يفاضل بين ثلاثة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء
الجريدة الورقية