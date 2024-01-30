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الثلاثاء 30 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كواليس اتفاق الأهلي والمصري في صفقة صلاح محسن

صلاح محسن لاعب الأهلي
صلاح محسن لاعب الأهلي

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة حول فسخ صلاح محسن تعاقده مع النادي الأهلي وانتقاله إلى صفوف النادي المصري خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عملية فسخ الأهلي التعاقد مع اللاعب والتوقيع مع المصري جاءت بالتنسيق بين الناديين لكن بصورة ودية بعيدا عن الأمور الرسمية بسبب الحساسية بين جمهور الناديين.

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وأضاف شبانة بأن صلاح محسن دفع إلى النادي الأهلي قرابة ال٩ ملايين جنيه مقابل فسخ تعاقده حصل عليهم من النادي المصري لتنتهي بذلك علاقة النادي باللاعب بعد ست سنوات من التعاقد معه قادما من إنبي.

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أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة ناديي الزمالك وبيراميدز قد توصلا إلى اتقاق نهائي لضم عبدالله السعيد إلى الأبيض، ضمن خطة القلعة البيضاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف أن الناديين اتفقا على دفع ١٠ ملايين جنيه مقابل انتقال اللاعب على أن يتم توقيع العقود رسميا بعد تحويل المبلغ المالي المتفق عليه.

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