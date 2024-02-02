ظهور مُخيب للمنتخبات العربية بكأس آسيا 2023

شهدت منافسات دور الـ 16 عن خروج، 6 منتخبات عربية دفعة واحدة في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم والتي تقام قطر.

وتمكن منتخبا قطر والأردن، من استكمال المشوار الآسيوي، بعدما ضمنا التأهل الى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وتميزت البطولة بأداء رائع للفرق العربية، حيث تمكنت 8 منتخبات عربية من الوصول إلى دور الـ 16 في مرحلة المجموعات، وكانت هذه المنتخبات هي قطر والعراق والأردن والسعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى فلسطين وسوريا التي تأهلتان لأول مرة في تاريخهما، لكن منتخبي عمان ولبنان ودعا المنافسة مبكرًا.

منتخب قطر ورحلة الدفاع عن اللقب

تأهل منتخب قطر إلى دور الـ 16، بالعلامة الكاملة بالمجموعة الأولى، قبل أن يتخطى منتخب فلسطين بهدفين لهدفـ ويتأهل لثمن النهائي ويواصل مشواره الآسيوي نحو الدفاع عن اللقب.

منتخب قطر

الأردن من أجل كتابة التاريخ

بعد فوز المثير الذي حققه الأردن، على المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، شعرت الجماهير النشامى بحالة من الفرح العارمة، حيث نجح التقدم في بطولة كأس آسيا.

وأصبح منتخب الأردن تفصله خطوة واحدة، لبلوغ دور نصف النهائي لأول مرة في تاريخهم.

خيبة آمل للعراق

انتهت رحلة العراق ببطولة آسيا مبكرًا، بعدما تمكن من الوصول إلى الدور الـ 16 بتحقيق العلامة الكاملة.

وودع أسود الرافدين البطولة بشكل محزن بعد هزيمته القاسية، أمام المنتخب الأردني الذي سجل هدفًا مؤثرًا في الدقيقة الـ 7 من وقت الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

السعودية تودع مبكرا

انتهت رحلة السعودية في بطولة كأس آسيا، بخسارته بـ ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 أمام كوريا الجنوبية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

والمسؤول عن الخروج المبكر للخضر هو مانشيني، وذلك بسبب التغييرات التي قام بها خلال الشوط الثاني، عندما قرر إشراك عدد من اللاعبين الشباب في منتصف الشوط الثاني، والتخلص من لاعبي الخبرة الذين يمكنهم الحفاظ على التوازن في خط الوسط، وهذا خاصة بعد تقدم المنتخب السعودي بهدف.



فلسطين تترك بصمة تاريخية في كأس آسيا

انتهت رحلة المنتخب الفلسطيني التاريخية في كأس الأمم الآسيوية، بعدما تعرضوا للهزيمة أمام منتخب قطر، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومع ذلك، حقق انجازًا لم يسبق له مثيل، إذ تمكن من الوصل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه، رغم كل الظروف الصعبة التي يواجهها لاعبوه، لاسيما مع استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

منتخب فلسطين

سوريا تودع البطولة من الدور الـ 16

على الرغم من خسارتهم أمام إيران بفارق هدفين دون رد، إلا أن تأهلهم للمرة الأولى في تاريخهم إلى المراحل الـ 16 يُعد إنجازًا تاريخيًا.

الإمارات والبحرين

غادر المنتخب الإماراتي من بطولة كأس آسيا، بعد هزيمته أمام طاجيكستان، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في شوطيها الأصلي والإضافي، وفاز المنتخب الطاجيكستاني بـ ركلات الترجيح 3-5، بذلك لتكون الإمارات أول منتخب عربية يخرج من البطولة من الدور الـ 16.



تعرض منتخب البحرين للهزيمة أمام منتخب اليابان، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-1، ولم يتمكن المنتخب البحريني من تكرار نجاح منتخب العراق في دور المجموعات حينما تغلب على اليابان بنتيجة 2-1.