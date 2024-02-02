كأس آسيا.. عموتة يستقر على تشكيل الأردن لمواجهة طاجيكستان

إستقر المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن على التشكيل الأساسي الذي يواجهة طاجيكستان ظهر اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.

ويبحث منتخب الأردن عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل لأول مرة إلى نصف نهائي كأس آسيا.

ومن المنتظر أن يفع عموتة بنفس التشكيل الذي حقق الفوز في المباراة الاخيرة امام العراق بنتيجة 3-2 في ربع النهائي.

ويضم تشكيل الأردن المتوقع لمباراة اليوم كلا من:

حارس المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين

خط الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي

خط الهجوم: يزن النعيمات