إيران إلى ربع نهائي كأس آسيا و سوريا تودع البطولة

حقق منتخب إيران الفوز على نظره منتخب سوريا بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الدوري ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر.

سجل مهدي طارمي هدف إيران الوحيد في الدقيقة 33 من الشوط الأول من ضربة جزاء، حاول بعدها المنتخب الإيراني إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في الوصول للشباك الإيرانية.

وفي الدقيقة 62 سجل اللاعب عمر خربين هدف التعادل للمنتخب السوري من ضربة جزاء، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يتجه المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإيراني.

وشهدت المباراة طرد اللاعب مهدي طارمي بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في أقل من 10 دقائق عقب تدخله العنيف على لاعب منتخب سوريا.

بدأ منتخب سوريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

الدفاع: عبد الرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان

الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود

الهجوم:عمار رمضان، إبراهيم هيسار، عمر خريبين

وتأهل منتخب سوريا إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بـ4 نقاط. بينما تصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

بهذا الفوز يتأهل المنتخب الإيراني إلى الدور ربع النهائي “دور الـ8” من بطولة كأس لمواجهة المنتخب الياباني بينما ودعت سوريا البطولة.