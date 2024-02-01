نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق: واشنطن فشلت في ردع وكلاء إيران (فيديو)

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق هينو كلينك، إن الهجوم على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في الأردن تصعيد واضح ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضاف كلينك، خلال حواره مع برنامج “عين على أمريكا” الذي يعرض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن مقتل 3 جنود بالإضافة إلى عشرات الجرحى في الأردن في بلد لم يتعرض لهجوم في الأشهر الأخيرة من قبل القوات التابعة لإيران يعد تصعيدا، سواء من حيث الحجم أو النطاق.

وأوضح أنه سيتعين على الولايات المتحدة أن ترد بقوة، متابعًا: “من رأيي ان إدارة بايدن حاولت جاهدة للغاية عدم التصعيد، وما لدينا مثال آخر على فشل الردع، لقد فشلت الولايات المتحدة في ردع وكلاء إيران، سواء في العراق أو لبنان أو اليمن عن ضرب أمريكا وأصدقائها وحلفائها”. وأكد أن حتى الدول التي ليس لها أي علاقة على الإطلاق بأي صراع في الشرق الأوسط لم تسلم، من خلال تهديد الشحن التجاري في البحر الأحمر، والشرق الاوسط كله يشتعل الآن، مضيفًا: “يبدو وكأن هذه الحرائق تشعلها إيران”.

هجوم أمريكي على أهداف إيران في سوريا والعراق

وأكد مسؤولون أمريكيون،الموافقة على خطط لسلسلة من الضربات على مدى عدة أيام ضد أهداف، بما في ذلك أفراد ومنشآت إيرانية، داخل العراق وسوريا.

وتأتي الضربات ردًا على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك هجوم الطائرات بدون طيار يوم الأحد الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في قاعدة تاور 22 داخل الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وفي حديثه في البنتاغون يوم الخميس، قال وزير الدفاع لويد أوستن للصحفيين إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية.

وتابع أوستن: "هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة والهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر تحدث أيضاً في المنطقة. وأضاف: "سنواصل العمل لتجنب صراع أوسع في المنطقة، لكننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا وشعبنا، وسنرد عندما نختار وأين نختار وكيف نختار". "