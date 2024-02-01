كيف سترد أمريكا على قتل جنودها في قاعدة التنف بالأردن؟

أكد الدكتور ريتشارد وايتز الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن الهجوم العسكري الذي ستشنه أمريكا سيكون قوياً للرد على هجوم وكلاء إيران في قاعدة التنف بالأردن، موضحًا أنها ستسبب المزيد من التوترات في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن أمريكا سوف ترد عسكريًا بالطريقة والوقت المناسبين، مؤكدًا أن الهدف الذي يجري التناقش والجدال فيه بالنسبة للولايات المتحدة، يتمحور حول ثلاثة أنواع.

وأوضح أن الهدف الأول هو السهل، والذي سيكون هو مهاجمة المجموعات المسلحة في سوريا أو ربما سوريا والعراق واليمن معهم، أما الهدف الثاني هو مهاجمة أصحاب الجنسيات الإيرانية الذين لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص وهم متمركزون في سوريا.

وتابع: “أما الهدف الثالث والأصعب وهو أن يحدث هذا الاستهداف داخل إيران نفسها وهذا مستبعد، لهذا اعتقد أن الخيار يتمحور حول الاستهداف في سوريا والعراق أو استهداف الجنسيات الإيرانية داخل العراق وسوريا”.

هجوم أمريكي على أهداف إيران في سوريا والعراق

وأكد مسؤولون أمريكيون،الموافقة على خطط لسلسلة من الضربات على مدى عدة أيام ضد أهداف، بما في ذلك أفراد ومنشآت إيرانية، داخل العراق وسوريا.

وتأتي الضربات ردًا على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك هجوم الطائرات بدون طيار يوم الأحد الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في قاعدة تاور 22 داخل الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وفي حديثه في البنتاغون يوم الخميس، قال وزير الدفاع لويد أوستن للصحفيين إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية.

وتابع أوستن: "هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة والهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر تحدث أيضاً في المنطقة. وأضاف: "سنواصل العمل لتجنب صراع أوسع في المنطقة، لكننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا وشعبنا، وسنرد عندما نختار وأين نختار وكيف نختار". "