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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة السعيد: هجوم التنف يثير تخوفات الأمريكيين

د. أسامة السعيد،
د. أسامة السعيد، باحث في الشؤون الدولية

أكد أسامة السعيد باحث في الشئون الدولية، أن هجوم التنف أحدث متغيرا جديدًا في الصراع، مشددًا على انه كل عمليات الهجوم التي تعرضت لها المصالح الأمريكية في سوريا والعراق والتصعيد في مدخل البحر الأحمر لم يسفر عن ضحايا أمريكيين.

هجوم التنف

وشدد على اننا الآن أمام متغير جديد وهو سقوط ضحايا أمريكيين في الاستهداف أمس للقاعدة الأمريكية التنف، موضحًا أن هذا هو تحدي كبير ويثير الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”.

واوضح أن سقوط جنود أمريكيين في ميادين خارجية يزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أنه الإدارة الامريكية لا تريد تكرر مأساة وجودها في العراق وفي أفغانستان، مؤكدًا انه على غرار عمليات أمس هناك مخاوف الداخل الأمريكي للتورط في مستنقع الصراعات في الشرق الأوسط. 

وأشار إلى أن الاحداث في قطاع غزة هي البؤرة الأساسية التي ترتبط بها جبهات الصراع المختلفة في المنطقة، موضحًا أن استمرار الولايات المتحدة في الانسياق وراء الرؤية الإسرائيلية ومصالحها ورغبتها في إطالة أمد الصراع سيكبد الولايات المتحدة خسارة مزيد من مصالحها في المنطقة.

وأضاف أن إسرائيل تريد فتح جبهات جديدة وربما تدفع الولايات المتحدة لمزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، لأنها تود توجيه ضربة كبيرة لإيران وأذرعها، والإدارة الأمريكية تسير بشكل أعمى وراء الرؤية الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية.

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