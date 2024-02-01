موعد عودة الطلاب إلى المدارس من إجازة نصف العام

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد عودة الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية إلى المدارس من إجازة نصف العام الدراسي.

ويعود الطلاب إلى المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وبدأت إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 يوم يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في المدارس بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2023-2024 يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

إعلان نتيجة امتحانات المدارس

بدأت المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المدريات التعليمية بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على إعلان نتائج طلاب المدارس في إجازة نصف العام الدراسي وتعليقها في مكان بارز بالمدرسة لتسهيل الحصول عليها.

الجدول الزمني للعام الدراسي في المدارس

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في المدارس 2024 لجميع المراحل التعليمية يوم 4 يناير 2024.

كما انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية يوم 9 يناير 2024.

وتبدأ رسميًا إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت المقبل، الموافق 27 يناير 2024، وتمتد لمدة أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.



وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

