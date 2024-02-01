عاجل
عاجل.. الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزارة التربية والتعليم تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "لمحات من الهند"

توزيع الجوائز
توزيع الجوائز

كرّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الفائزين بمسابقة “لمحات من الهند” لهذا العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  بالتعاون مع سفارة دولة الهند بمصر من خلال المركز الثقافي الهندي. 

وزير التربية والتعليم يشهد حفل تخرج طلاب معهد السالزيان "دون بوسكو"

وزير التربية والتعليم يسمح بقبول مساحات أراضي لإنشاء مدرسة لغات

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، وبحضور السفير أجيت جوبيته سفير دولة الهند.

التربية والتعليم تهتم باستخدام أساليب تعليمية فعالة 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وتحفيزا للطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة والمسابقات بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية فى اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة بالإضافة إلى التعرف على ثقافات الشعوب المختلفة من خلال تراثها ولوحاتها الفنية.

وتأتى مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسفارة دولة الهند من خلال المركز الثقافي الهندي بسفارة الهند ، وتقام بصورة سنوية حيث تنظم هذه المسابقة منذ ٢٧ عاما في مصر للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية، حيث يشارك في هذه المسابقة هذا العام ١١٥٠٠ طالب.

وشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والإسكندرية، والشرقية).

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم يشهد حفل تخرج طلاب معهد السالزيان "دون بوسكو"

أنشطة مكثفة لوزير التعليم العالي لدعم التعاون الدولي خلال شهر يناير

جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني ويبومتركس

ببرنامج قادة الوطن العربي| مصطفى وزيري يلقي محاضرة عن أهم الاكتشافات الأثرية

الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني تشارك في برنامج إعداد قادة الوطن العربي

وزير التربية والتعليم يسمح بقبول مساحات أراضي لإنشاء مدرسة لغات

برقم الجلوس| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

وزير التعليم العالي يناقش دعم التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة
الجريدة الورقية