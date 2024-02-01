حفل ختام ملتقي إبداع الخامس لكليات التربية النوعية ببنها

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحفل الختامي لملتقي إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية بالتعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات والدكتور محمد ابراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية بجامعة بنها وعمداء ووكلاء وأساتذة وطلاب كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية المشاركة بالملتقي.

وخلال الحفل أكد الجيزاوي علي أن مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة بنها يأتي فى إطار الدعم الذي يقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المبتكرين والنوابغ من خلال الاستثمار في البشر ودعم ريادة الأعمال لتواكب الثورة الصناعية الرابعة والتي ستؤدي إلى إختفاء العديد من الوظائف واستحداث وظائف أخرى فيكون التعليم من أجل الاستثمار.

وأشاد رئيس الجامعة بأعمال الطلاب المشاركين بالملتقي والتي خلقت مساحة من الإبداع داخل الجامعة فى مختلف المجالات التى تضمنها الملتقى.

من جانبها قالت الدكتورة هبة صالح أن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة بنها هدفة هو خدمة الشباب والخريجين من الجامعة مؤكدة علي التميز والحماس والاتقان لدي الطلاب المشاركين في فعاليات الملتقي.

وقال الدكتور محمد ابراهيم أن المبدعون يلتقون من كافة الجامعات المصرية بهدف الإبداع و التواصل بين الطلاب علي مستوي الجامعات المصرية حيث شارك ٣٥٠ طالبا من ١٠ جامعات مصرية قدموا العديد من الأعمال الإبداعية علي مدار ٥ أيام متواصلة مشيدا بالدعم الذي قدمته ادارة الجامعة لنجاح الملتقي.

وشهد الحفل تنظيم حفل موسيقي قدمه فريق الكورال والموسيقي بجامعة بنها وشارك فيه العديد من الطلاب المشاركين بالملتقي من الجامعات المصرية وتقديم الدروع وتكريم المشاركين.