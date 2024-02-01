فؤاد عودة: وصول أول دفعة أطفال فلسطينيين مصابين لعلاجهم في أفضل مستشفيات إيطاليا

أعرب الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو سجل خبراء الصحة العالمية في الكونفدرالية لأطباء إيطاليا الحكومية Fnomceo ومحاضر في جامعة تور فيرغاتا وجامعات إيطالية أخرى، عن شكره للزملاء الاطباء على الدعم الإنساني بع علاج اول وفد من الجرحى الأطفال الفلسطينيون في المستشفيات الإيطالية.

وقال عودة، : "نحن نقدر، بشعور من العاطفة والرضا، الالتزام الاستثنائي والملموس الذي تعهدت به الحكومة الإيطالية، التي اتخذت إجراءات لجلب أول الأطفال الفلسطينيين المصابين إلى بلدنا يوجد بالفعل 10 أطفال هبطوا في مطار شيامبينو، والهدف هو الوصول إلى 100 طفل على الأقل في وقت قصير جدًا".



وتابع: "حسب البرنامج سيتم نقلهم إلى مرافق طب الأطفال رفيعة المستوى، مثل جاسليني في جنوة، وبامبين جيسو في روما، وماير في فلورنسا، وريزولي في بولونيا، حيث أفضل ما لدينا من التميز، أي زملائنا الطبيين والممرضين. ، بمهاراتهم وقدراتهم البشرية، سوف يرحبون بهم للعناية بهم".

وقال " عودة"، بالطبع هناك جروح غير مرئية لا يمكن علاجها بواسطة العلوم الطبية، ولكن ما تفعله الحكومة الإيطالية يمثل حقًا إشارة مهمة لجميع الدول الأوروبية، نظرًا لأن إيطاليا هي في الواقع أول دولة في القارة القديمة تستجيب بسرعة لندائنا، مع إرسال سفينة فولكانو، التي عالجت حتى الآن العديد من الأطفال وساعدت النساء أثناء الولادة، ونحن بعلم أيضا ما هو موقف إيطاليا من ناحية سياسية، المهم علاج الأطفال الفلسطينيون و رسل رساله الى جميع الدول الأوروبية و دول العالم ببعث مساعدات فورا .



واستكمل، كطبيب، ولكن قبل كل شيء كمؤيد للسلام و لجميع الشعوب العربية و لفلسطين ، مع الالتزام والعمل المستمر من جانب جمعياتنا، Umem، الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية وCo-mai، وجالية العالم العربي في إيطاليا، و AMSI, نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسساتنا الدبلوماسية، ولمتخصصي الرعاية الصحية لدينا، لقد أصبحت إيطاليا بطل مشروع التعاون الدولي الذي لم يخون التوقعات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مشروع سفينة المستشفى العائمة فولكانو التابعة للبحرية، حيث يقوم "جيشنا الأبيض"، أو أطباؤنا الدوليون، بالعناية بالجرحى.

وقال: "كل يوم نلفت انتباه الرأي العام إلى تفاقم الوضع، من الناحية الصحية والإنسانية حيث كل شيء مفقود عملياً، ونوجه نداءات إلى جميع الحكومات وجميع الأحزاب السياسية دون تمييز من أي جانب، لقد تم الاتصال بنا من جميع الأحزاب السياسية الإيطالية الاعلام، في مثل هذه اللحظة، يمكن، بل ويجب عليه، أن يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا. هناك حاجة دائمًا إلى المعلومات البناءة".

وذكر: "في الواقع، نداءاتنا مستمرة لدعم قضية المصابين، من خلال التدخلات الطبية المستهدفة في الموقع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم نتوقف أبدًا عن المطالبة بتعزيز الممر الإنساني والصحي، ومن جانبنا، لن نتوقف أبدا عن الدعوة إلى وقف سريع لإطلاق النار".

ويدعو "أمسي وأوميم وكو ماي"، جنبًا إلى جنب مع حركة متحدون للوحدة الوحدة دعم الشعب الفلسطيني و جميع الجرحى، حيث يوجد حتى الآن أكثر من 7000 جريح خطير بحاجه الى علاج خارج البلاد، يجب دعم و حماية الجيش الابيض الفلسطيني و جميع مؤسساتنا الصحية و المستشفيات الفلسطينية حسب نص القانون العام الدولي .

