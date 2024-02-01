وزيرة الهجرة: التاريخ والهوية لا يمكن شراؤهما وسيستمر المصريين في كتابته

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة ستواصل جهودها في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على "جذورنا المصرية" من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن اللغة العربية وعن الدولة المصرية عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها.

وذكرت وزيرة الهجرة، "أن ذلك يأتي بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به، فجميع الشعوب تحاول التحدث بلغتهم الأم في شيء من الاعتزاز والفخر، والإنسان المتمسك بهويته دائمًا ما يكون محط إعجاب وأنظار الجميع، فالتاريخ والهوية لا يمكن شراؤهما وكُتب التاريخ بحروف مصرية وعربية وسيستمر المصريين في كتابة التاريخ دائمًا وأبدًا".

وقالت وزيرة الهجرة: "من هنا تكمن أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مواجهة حرب طمس الهوية في إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي والتي تتجلى في عملنا على تعميق جذورنا المصرية وتعزيز هويتنا كمصريين بالداخل والخارج على حد سواء أمام العالم".

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكل من تمسك بعاداته وتقاليده ولم ينسلخ عنها في ظل الغزو الثقافي الذي نشهده في عصرنا الحالي وسنظل نسعى نحو التنوير والتثقيف وعرض الحقائق فهي السبيل للمعرفة.

جاء ذلك في إطار مشاركتها في فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، كمتحدث رئيسي، حيث تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جناح الأزهر الشريف، ضمن الفعاليات المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55، برفقة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعدد من علماء الأزهر الشريف.