حركة تعيينات واسعة للقيادات الإدارية بشركات البترول

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت مسئولي الشئون الإدارية والموارد البشرية لبعض شركات البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات الالزمة لتحقيق األهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت/ ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم:

• السيد المحاسب / محمد أحمد فؤاد محمد عبد الغفار - خبيراًبمستوى رئيس شركة بالشركة العامة للبترول مع إشرافه على الموارد البشرية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارية بالشركة.

• السيد المحاسب / عوض أحمد كمال عوض - خبيراًبمستوى مساعد رئيس شركة بشركة أنابيب البترول مع تكليفه بالاشراف على الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة.

• السيد المحاسب / أحمد جمال أحمد خليل على - مساعداًلرئيس الشركة لدعم الأعمال بشركة خالدة للبترول.

• السيد / تامر سالم أحمد عبد الفتاح - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي )مودرن جاس(.

• السيد / أحمد محمد صادق إبراهيم - مساعداًلرئيس الشركة للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز )غازتك(.

• السيد المحاسب / أحمد عاطف عبد الرازق منصور سلطان - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الوسطاني للبترول.

• السيد المحاسب / حاتم عبد الواحد محمد رياض - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة أمل للبترول.

• السيد / محمد أكرم أحمد محمد الجزار - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة شمال البحرية للبترول.

• السيد / شريف عبد الهادي السعيد سالم - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال سيناء للبترول.

• السيد / ياسر عطيه جبر بهي الدين - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول.

• السيد / أحمد محمد عصام عبد اللطيف - مساعداًلرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى )إيلاب(.

• السيد / أحمد جودة أحمد حسن أبو العينين - مساعداًلرئيس الشركة للموارد البشرية والخدمات بالشركة الحديثة للحفر.

• السيد المحاسب / حسام سعيد أحمد عيسى - مديراًعاماًللشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للموارد البشرية بالشركة العامة للبترول.

• السيد المحاسب / المعتز بدين هلال عبد العزيز خليل - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول.

• السيد / محمود محمد صالح الدين جادو - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة العامرية لتكرير البترول.

• السيد / هشام أحمد إبراهيم دياب - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية بتروجاس .

السيد المحاسب / علاء عبد المحسن حسين غانم - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة مصر للبترول.

• السيد / صبري زكى حسن محمد الريحاني - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة اإلسكندرية للبترول.

• السيد / إسالم محمد مصطفى حسن الشريف - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة الخدمات التجارية البترولية )بتروتريد(.

• السيد / شريف سمير فهيم فضل هلال - مديراًعاماًللشئون الإدارية بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو( إعتباراًمن 3 إبريل 2024.

• السيد / شادي بهاء الدين على يوسف - مديراًعاماًللشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة فرح للبترول )بتروفرح(.

• السيد / محمد عبد الفتاح محمد والى - مديراًعاماًللشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بترونفرتيتي.

• السيد المحاسب / أحمد هشام السيد محمد - مديراًعاماًلشئون العاملين وعلاقات العمل بالشئون الإدارية بشركتي شقير البحرية للزيت )أوسوكو( والمنصورة للبترول.

• السيد / السيد عبد المنعم أحمد متولي - مديراًعاماًللموارد البشرية مع إشرافه على العلاقات العامة بشركة الحفر المصرية.

• السيد / محمد عبد هللا اليماني عبدالله الشناوي - مديراًعاماًللشئون الإدارية بشركة خدمات البترول البحرية )PMS(.

• السيدة / نيفين محمد فروح عطيه - مديراًعاماًللشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة جمسه للبترول.

• السيدة / منال محمد مسعود البدوي - مديراًعاماًللشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروسيلة.

مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة )بتروسيف( إعتباراً• السيد / أحمد إبراهيم زكي سيد أحمد - مديراًعاماًللشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس من 3 إبريل 2024.

• السيد / هشام أحمد محمد البطل - مديراًعاماًبالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد )جاس كول( مع تكليفه بالإشراف على الشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة.

• السيد / محمد محمود على عبدربه - مديراًعاماًللشئون الإدارية بالشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر )IDM(.

• السيد / محمد حسان محمد السيد طنطاوي - مديراًعاماًلشئون العاملين للشركات التابعة بنيابة الشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات )إيكم(.

• السيد / ياسر مختار مصطفى طلبه - مديراًعاماًلشئون المناطق بالشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات البترولية )إبسكو(.

• السيد / طارق ماجد محمد رضا - مديراًعاماً للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة الحديثة لمشتقات الغاز.