الهجرة: اعتمدنا على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في إطلاق تطبيق "اتكلم عربي"

ذكرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه في خلال العام 2023، أطلقت وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة.

وأكدت وزيرة الهجرة الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في إطلاق تطبيق إلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والذي يتيح الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية من خلال تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا لا تخلو من المرح والألعاب.



كما تم تدشين حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (حيث وصل إجمالى عدد المشاهدات عبر كافة الحسابات الإلكترونية إلى ٢١٩ مليون مشاركة ومشاهدة)، بجانب سلسلة من الفيديوهات التعريفية بالتاريخ والحضارة المصرية بالتعاون مع عدد من الشخصيات الوطنية المخلصة.



وتابعت الوزيرة: " عملنا ايضا المعسكرات التفاعلية والتي كان آخرها في سبتمبر الماضي باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية ومشاركة نحو 45 طفلا، من أبناء المصريين بالخارج في كندا وفرنسا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، بالاضافة الى عدد من الرحلات التفاعلية لأبنائنا من المصريين بالخارج لزيارة الوطن وبث الروح الوطنية وتعريفهم بجذورهم المصرية وبحضارتهم العريقة، وعقد عدد من الندوات التثقيفية التي تستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية في مصر، وأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين، لاهتمامنا بغرس جذور اللغة العربية في وعي أبنائنا بالداخل والخارج، والاحتفاء بالشخصية المصرية وتاريخها وإرثها الحضاري".

جاء ذلك في إطار مشاركتها في فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، كمتحدث رئيسي، حيث تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جناح الأزهر الشريف، ضمن الفعاليات المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55، برفقة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعدد من علماء الأزهر الشريف.