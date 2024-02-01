الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: الدول العربية بحاجة لتجاوز بيانات الشجب والإدانة إزاء حرب غزة

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

طالب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، الدول العربية باستخدام وسائل ضغطها على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيقاف حرب غزة التي تضر بمصالحها.

وقال زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن أمريكا لديها إمكانية إيقاف الحرب، وأن الأمل فقد في دول العالم، لكن يتبقى دور مهم على الدول العربية لإيقاف نزيف الأرواح بمساندة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسخر وقته كله لإيقاف الحرب.

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ولفت إلى وجود مؤامرات ومخططات حقيقية تحيط بالمنطقة تحتاج إلى ضغط فعال يتجاوز مراحل بيانات الإدانة والشجب، لافتًا إلى أن قرارات العدل الدولية بداية جيدة لنصرة الشعب الفلسطيني وعكست أصوات الشعوب الشاهدة على الإبادة الجماعية في غزة.

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