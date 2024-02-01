الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د. وجدي زين الدين: مصر لم تبخل بالوقت والجهد في سبيل حل القضية الفلسطينية

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن إسرائيل تستمر في ممارسة الحماقات البشعة بدون رادع أو ضابط، مضيفًا أن مصر تعقد في الوقت الحالي مباحثات لإيقاف آلة الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر منذ السابع من أكتوبر وهي تمارس دورا مهما ومحوريا لإيقاف الحرب من خلال مباحثات ومفاوضات شاقة ولقاءات مهمة للغاية، يتخللها تواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة العالم بشكل غير طبيعي.

 

txt

د. وجدي زين الدين: تعامل أمريكا المخل مع حرب غزة أفقدها المصداقية عالميًا

txt

د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مبادئ الدول المساندة لإسرائيل

 

ونوه إلى أن مصر لا تبخل بالجهد أو الوقت لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، ما يحقق السلام في المنطقة، مستنكرًا دور الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا إياها العقبة التي تعرقل وقف الحرب، موضحًا أن السياسة الأمريكية المنحرفة في الفترة الماضية تكشفت لكل شعوب العالم الحر.

 

مواد متعلقة

«اتجاهات النقد فى الصحافة المصرية» كتاب جديد للدكتور وجدى زين الدين

د. وجدي زين الدين: استجواب النواب للوزراء حراك سياسي يفيد الوطن والمواطن

د. وجدي زين الدين: توجيه الرئيس بالاستثمار الزراعي في إفريقيا نظرة مستقبلية بعيدة المدى

د. وجدي زين الدين يطالب بقبضة حديدية حكومية تمنع احتكار السلع .. فيديو

د. وجدي زين الدين يطالب بالتصدي لجشع التجار لتجنب اللعب في قوت الناس .. فيديو

د. وجدي زين الدين: تفقد مدبولي لـ "اقتصادية قناة السويس" تنفي مزاعم احتكار الدولة للمشروعات

د. وجدي زين الدين: استمرار أمريكا في دعم حرب إسرائيل على غزة مواصلة للغباء السياسي

د. وجدي زين الدين: فلسطين ربحت من الحرب بتصدرها مشهدا عالميا يتضامن مع إقامة دولة مستقلة
الجريدة الورقية