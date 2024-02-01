د. وجدي زين الدين: مصر لم تبخل بالوقت والجهد في سبيل حل القضية الفلسطينية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن إسرائيل تستمر في ممارسة الحماقات البشعة بدون رادع أو ضابط، مضيفًا أن مصر تعقد في الوقت الحالي مباحثات لإيقاف آلة الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر منذ السابع من أكتوبر وهي تمارس دورا مهما ومحوريا لإيقاف الحرب من خلال مباحثات ومفاوضات شاقة ولقاءات مهمة للغاية، يتخللها تواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة العالم بشكل غير طبيعي.

ونوه إلى أن مصر لا تبخل بالجهد أو الوقت لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، ما يحقق السلام في المنطقة، مستنكرًا دور الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا إياها العقبة التي تعرقل وقف الحرب، موضحًا أن السياسة الأمريكية المنحرفة في الفترة الماضية تكشفت لكل شعوب العالم الحر.