الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين يحذر من "خطة شيطانية" تنفذها أمريكا في المنطقة.. فيديو

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن دور الولايات المتحدة الأمريكية إزاء حرب غزة تكشف لكافة شعوب العالم الحر، مؤكدًا أنها العائق الوحيد ضد إيقاف الحرب من خلال الوقوف ضد قرارات مجلس الأمن التي تسعى لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.


وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن أمريكا تستخدم حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن بطريقة غير منطقية ضد أي قرار لا ترضى عنه إسرائيل، ما يكشف عن “خطة شيطانية” من أجل تشويه المنطقة.

 

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د. وجدي زين الدين: مصر لم تبخل بالوقت والجهد في سبيل حل القضية الفلسطينية

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«اتجاهات النقد فى الصحافة المصرية» كتاب جديد للدكتور وجدى زين الدين

 

واستنكر رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، استمرار حرب غزة لفترة طويلة رغم ما نتج عنها من أرقام كبيرة للجرحى والشهداء والجوعى في ظل عالم يستكفي بالبيانات والتنديدات، مردفًا: “حان الوقت لأمريكا أن ترفع يدها عن إسرائيل”.

 

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